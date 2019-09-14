Тараканы оккупировали многоэтажку в Туле

Жители дома №141 по ул. Ложевой в Туле потратили уже не один десяток тысяч рублей, на то, чтобы вывести тараканов из своих квартир. Но все бесполезно.

«Только потравишь, вроде нету, но через какое-то время опять толпами начинают ходить! Их потравить всех невозможно – они лезут из мусоропровода, которым УК «Согласие» не хочет заниматься. Месяц назад звонила и просила их принять меры. Скачала сказали, что они борьбой с тараканами не занимаются. А кто же тогда, если они в подъезде? Это же общедомовое имущество! В итоге все же записали телефон мой, типа приняли жалобу. Но никто не звонил после, и мер никаких тоже не принималось, видимо. По подъезду невозможно идти – он просто кишит ими! Это полнейшая антисанитария и угроза распространения инфекций, а значит жизни и здоровью людей!» – написала жительница дома в письме на редакционную почту.

В подтверждение своих слов женщина прислала видео.

Жительница дома также добавила, что состояние мусоропроводов в целом в их подъезде №2 в ужасно. А о том, чтобы проводилась санитарная обработка мусоропровода, жители дома не припомнят.

Межу тем, согласно п. 2.2.8 СанПиНа 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»:

«Мусоропровод, мусороприемная камера должны быть исправными. Крышки загрузочных клапанов мусоропроводов на лестничных клетках должны иметь плотный привод, снабженный резиновыми прокладками в целях герметизации и шумоглушения.

В жилых домах, имеющих мусоропроводы, должны быть обеспечены условия для еженедельной чистки, дезинфекции и дезинсекции ствола мусоропровода.

Для этого стволы оборудуются соответствующими устройствами. Для дезинфекции каналов мусоропроводов следует применять растворы: лизола (8-5%), креолина (8-5%), нафтализола (15-10%), фенола (3-5%), метасиликата натрия (1-3%). Время контакта не менее 0,5 часа. Металлические емкости, контейнеры и каналы мусоропроводов дезинфицировать хлорактивными веществами и их растворами категорически запрещается.

2.2.10. Ответственность за содержание камеры, мусоропровода, мусоросборников и территории, прилегающей к месту выгрузки отходов из камеры, несет организация, в ведении которой находится дом».

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