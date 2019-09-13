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В большинстве районов Тульской области сохраняется высокая пожароопасность

В большинстве районов Тульской области сохраняется высокая пожароопасность

МЧС призывает к осторожности и внимательности.

Завтра, 14 сентября, в большинстве районов сохранится высокая степень пожарной опасности (4 класс). Об этом со ссылкой на Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает МЧС региона.
 
Спасатели напоминают, что за нарушение требований пожарной безопасности виновные могут быть привлечены к административной ответственности — предупреждению или денежному штрафу. В случае крупного материального ущерба, гибели или травмирования людей предусматривается уголовная ответственность.
 
Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112».
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 12:01 0
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Тульская область

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