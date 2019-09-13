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В Туле обстреляли 18-й автобус с самым известным водителем города
Фото gtrk-vyatka.ru

В Туле обстреляли 18-й автобус с самым известным водителем города

По словам Владимира Синякова, это произошло поздно вечером, во время последнего в те сутки рейса.

Как стало известно Myslo, тульская полиция уже около недели ищет злоумышленника, который обстрелял рейсовый автобус. По имеющейся информации, инцидент произошел незадолго до полуночи, в районе остановки «Совхоз декоративных культур» на пр. Ленина в Туле. В момент происшествия за рулем находился самый известный водитель нашего города Владимир Синяков.
 
Услышав нехарактерный звук, Владимир Синяков сразу же остановил автобус. При осмотре транспортного средства он обнаружил отверстие в стекле диаметром около одного сантиметра. 
В момент происшествия в салоне находились двое пассажиров, но они заявили, что ничего подозрительного не заметили.

Фото из архива Myslo.
Наутро при осмотре автобуса выяснилось, что помимо стекла повреждена задняя фара. Больше всего было похоже, что это дырки от выстрелов из пневматического оружия.
 
«Спустя несколько дней после предполагаемого происшествия в органы внутренних дел поступило сообщение о случившемся. Сообщение зарегистрировано в установленном законом порядке. В УМВД России по г.Туле проводится проверка, осуществляются все необходимые мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего», - прокомментировали происшествие в пресс-службе региональной полиции.

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:54 +5
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