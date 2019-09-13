Тульские молодожены стали героями телешоу «4 свадьбы»

Фото Алины Радишевской.

Туляки Евгений и Екатерина Алферовы сыграли свою свадьбу под прицелом 8 телекамер. Программа с их участием вышла в эфир 12 сентября на телеканале «Пятница».

В каждой серии телешоу «4 свадьбы» участвуют четыре невесты. Их задача – посетить свадьбы всех своих конкуренток, выставить оценки за декор, банкет, развлекательную программу, платье, и затем по сумме баллов определяется победительница, которая получает в подарок свадебное путешествие.

Катю и Женю Алферовых в телепроект «сосватала» будущая ведущая их свадьбы Светлана Дементьева. Через знакомых ей поступило предложение от телеканала отправить на кастинг несколько невест, и из трех предложенных кандидатур отбор прошла Екатерина.

Молодожены Алферовы с ведущей своей свадьбы Светланой.

- Я обрадовалась, когда меня утвердили, но когда мы с моим женихом Женей увидели контракт – хотели отказаться, - говорит Катя. – Там была целая куча очень жестких запретов с миллионными штрафами за их нарушение. Например, мы не имели права публиковать никакую информации о нашем участии в шоу до его анонса по ТВ, не могли выставлять фотографии. Но мы созвонились с продюсером, обозначили свои условия, и нам дали некоторые послабления.

Катя в качестве гостьи побывала на двух свадьбах своих конкуренток – в Москве и Тамбове (еще одна свадьба сорвалась: невеста рассталась со своим женихом). У столичной невесты Елены праздник прошел в морском стиле, в яхт-клубе, с бюджетом 900 000 рублей. Иоланта из Тамбова устроила свадьбу в стиле лесное бохо, бюджет мероприятия остался в тайне. Свадьба Кати и Жени обошлась им в 600 000 рублей и прошла в одном из тульских парк-отелей.

Соперницы Кати — Алиса «Васаби», Елена и Иоланта на свадьбе в Туле.

Кадр из телеэфира «Пятницы».

Кстати, до участия в телепроекте его тульские герои не собирались устраивать пышную свадьбу: сначала хотели просто расписаться, потом остановились на скромном празднике на 15 человек. Но родители настояли на 60 гостях. Когда стало известно об участии Кати в телепроекте, до свадьбы оставалось меньше месяца, подготовка шла полным ходом.

- Мы хотели устроить эффектный выход жениха и невесты к месту выездной регистрации, - рассказывает Светлана Дементьева. – Решили, что Женя прилетит с высоты на аттракционе-троллее, а вот для Кати нужно было придумать что-то менее экстремальное, но эффектное.

Евгений летит к своей невесте на троллее. Кадр из программы «4 свадьбы».

Помог тульский иллюзионист Илья Коржов: у него есть номер с человеком в ящике, который протыкают ножами. Гостям на свадьбе Кати и Жени показали этот фокус, и в финале из ящика появилась невеста.

Две минуты назад этот ящик пронзали ножами, а сейчас из него появляется невеста. Кадр из программы «4 свадьбы».

На свадьбу Алферовых съемочная группа опоздала, а приехав, невесты-участницы отправились решать свои проблемы – в туалет, покурить, переодеться. «На остальные свадьбы мы приезжали на площадку за 2-3 часа до начала, а именно к нам приехали с опозданием», - говорит Катя. Всё это время в ожидании начала съемок ей пришлось сидеть в том самом ящике фокусника…

Добавила «перчинки» участница проекта Алиса по прозвищу Васаби: она подложила червяков и улиток в еду, опрокинула на пол тарелку с салатом, разбила бокал из горки шампанского, потребовала от ведущей собрать для нее в отдельном помещении всех неженатых мужчин. Среди спланированных «подстав» во время тульской свадьбы оказалась и кража телефона у одной из участниц проекта, и волос в тарелке.

«Мы поняли, что девочки специально провоцировали такие ситуации, чтобы поставить нам плохие оценки за меню», - говорят тульские молодожены.

Конкурентки тульской невесты поставили ей невысокие оценки за свадьбу, но при этом отплясывали на празднике от души. Кадр из телешоу.

Впрочем, несмотря на поведение других невест, Катя и ее муж своей свадьбой довольны и считают, что именно она стала лучшей в этом выпуске телепроекта:

- Наш праздник получился очень душевным, как мы и хотели. И в отличие от других свадеб, где остальные невесты-участницы были предоставлены сами себе, на нашем празднике троих моих конкуренток приняли очень тепло, окружили вниманием, и они действительно повеселились, хоть этого и не показали в эфире. И если с первой свадьбы мы ушли рано, на нашем торжестве все участницы телешоу остались до победного конца. Мы их еле выгнали, честно (смеются).

Трехъярусный свадебный торт в эфире не показали.

На финал телепроекта участницы приехали уже со своими мужьями. По сценарию, мужу победительницы должны были вручить букет, с которым он подойдет к своей супруге, – в знак того, что именно она получит приз. В итоге победа досталась Елене из Москвы.

- В эфир не вошли самые яркие моменты нашей свадьбы, в том числе и то, как отжигали на ней другие невесты из проекта. Сейчас я понимаю, почему, - говорит Евгений Алферов. - Свадьбу победительницы постарались показать в самом выгодном свете – остальные на ее фоне должны были смотреться менее выигрышно.

- Кроме Кати, остальные три участницы шоу – блогеры с десятками тысяч подписчиков. И телеканалу интереснее выбрать победительницей популярную личность, которая обеспечит хороший пиар для шоу, нежели никому не известную Катю из Тулы, несмотря на то, что ее свадьба объективно была лучше других, - считает Светлана Дементьева. - Но и наши молодожены, и команда, готовившая свадьбу, - мы ни секунды не жалеем об участии в проекте. Это было жарко, круто, весело, это потрясающий опыт для всех нас.