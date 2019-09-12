В ГИБДД назвали самые опасные перекрестки Тулы

На фото – одно из ДТП на улице Пролетарской (29.07.2019).

Всего таких «заколдованных» мест в городе семь.

Как отбирают самые опасные дороги и перекрестки?

В ГИБДД есть своя «формула». Так, местом концентрации дорожно-транспортных происшествий в населенном пункте является участок дороги не более 200 м или перекресток дорог, где за последний год произошло три и более аварии одного вида или пять и более ДТП (независимо от их вида), в результате которых погибли или были ранены люди.

30 ДТП за год: где в Туле «заколдованные» перекрестки?

На основе статистических данных в Туле выявлено семь мест концентрации ДТП, на которых произошло около 30 аварий:

пересечение улиц Кирова и Епифанской,

Кирова и Ложевой,

Кирова и Немцова,

Пролетарской и Демидовской Плотины,

Рязанской и Овражной,

Октябрьской и М. Горького,

проспекта Ленина и улицы 9 Мая.

Почему происходят ДТП

Основными причинами аварий в ГИБДД называют несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода, выезд на полосу встречного движения, неподчинение пешеходами сигналам регулирования, переход через проезжую часть вне пешеходного перехода, нарушение водителями правил перестроения, нарушение правил пользования общественным транспортом.