ДТП на пересечении улиц Рязанской и Овражной. 26.04.2019
Как в Туле будут бороться с опасными перекрестками
Об этом рассказала пресс-служба администрации города.
Ранее Госавтоинспекция опубликовала список самых опасных перекрестков — в Туле таких мест всего семь. Администрация города рассказала, как будет бороться с этим.
Кирова/Ложевая — установят дополнительные левоповоротные стрелки с ул. Ложевой. Сейчас готовится проектно-сметная документация.
Кирова/Немцова — на ул. Кирова уже нанесли разметку 1.1 «Сплошная линия», а также установили соответствующие дорожные знаки 4.1.2 «Движение направо» с ул. Немцова.
Рязанская/Овражная — на указанном участке нанесена горизонтальная дорожная разметка 1.13 «Уступите дорогу», также здесь установят знаки приоритета на желто-зеленом фоне.
пр. Ленина/9 Мая — уже установлены дорожные знаки «Пешеходный переход» над проезжей частью, нанесена поперечная дорожная разметка «Пешеходный переход» в бело-желтом исполнении.
Октябрьская/М. Горького и Кирова/Епифанская — специалисты администрации города дополнительно обследуют эти участки и проанализируют причины аварийности.
Пролетарская/Демидовская плотина — в настоящее время здесь ремонтируют дорожное покрытие в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На участке установят дополнительные дорожные знаки на желто-зеленом фоне и проанализируют причины аварийности.
В городской администрации также напомнили, какие работы они провели в 2018 году для снижения аварийности на дорогах.
В двух местах концентрации ДТП установили искусственные дорожные неровности: на перекрестках улиц Буденного и П. Алексеева, а также Жуковского и Гоголевской.
На пересечении Красноармейского проспекта и улицы Дм. Ульянова установлены ограничивающие пешеходные ограждения. Отмечается, что до их установки в 2018 году произошло 4 ДТП, после установки — 0.
Дополнительные дорожные знаки «Пешеходный переход» размещены над проезжей частью, также установлены знаки 6.16 «Стоп-линия», 2.5 «Движение без остановки запрещено» на перекрестке проспекта Ленина и улицы Пушкинской.
Также на данный момент модернизированы светофоры на пересечении пр. Ленина и ул. Пушкинской, пр. Ленина и ул. Агеева.
Другие статьи по темам
Место