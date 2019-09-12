Как в Туле будут бороться с опасными перекрестками

ДТП на пересечении улиц Рязанской и Овражной. 26.04.2019

Об этом рассказала пресс-служба администрации города.

Кирова/Ложевая — установят дополнительные левоповоротные стрелки с ул. Ложевой. Сейчас готовится проектно-сметная документация.

Кирова/Немцова — на ул. Кирова уже нанесли разметку 1.1 «Сплошная линия», а также установили соответствующие дорожные знаки 4.1.2 «Движение направо» с ул. Немцова.

Рязанская/Овражная — на указанном участке нанесена горизонтальная дорожная разметка 1.13 «Уступите дорогу», также здесь установят знаки приоритета на желто-зеленом фоне.

пр. Ленина/9 Мая — уже установлены дорожные знаки «Пешеходный переход» над проезжей частью, нанесена поперечная дорожная разметка «Пешеходный переход» в бело-желтом исполнении.

Октябрьская/М. Горького и Кирова/Епифанская — специалисты администрации города дополнительно обследуют эти участки и проанализируют причины аварийности.

Пролетарская/Демидовская плотина — в настоящее время здесь ремонтируют дорожное покрытие в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На участке установят дополнительные дорожные знаки на желто-зеленом фоне и проанализируют причины аварийности.

В городской администрации также напомнили, какие работы они провели в 2018 году для снижения аварийности на дорогах.

В двух местах концентрации ДТП установили искусственные дорожные неровности: на перекрестках улиц Буденного и П. Алексеева, а также Жуковского и Гоголевской.

На пересечении Красноармейского проспекта и улицы Дм. Ульянова установлены ограничивающие пешеходные ограждения. Отмечается, что до их установки в 2018 году произошло 4 ДТП, после установки — 0.

Дополнительные дорожные знаки «Пешеходный переход» размещены над проезжей частью, также установлены знаки 6.16 «Стоп-линия», 2.5 «Движение без остановки запрещено» на перекрестке проспекта Ленина и улицы Пушкинской.

Также на данный момент модернизированы светофоры на пересечении пр. Ленина и ул. Пушкинской, пр. Ленина и ул. Агеева.