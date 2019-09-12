В субботу в Платоновском парке Тулы состоится фестиваль детского творчества
Гостей ждут творческие квесты, мастер-классы по фотографии и выступления юных участников со всей Тульской области.
Фестиваль торжественно откроется 14 сентября в 11.00 и развернет свою работу на шести площадках. На сцене участники покажут танцевальные и вокальные номера, в арт-пространстве пройдет уникальный конкурс по пленэрной живописи пейзажей и квест по территории парка.
Ярким завершением праздника станет запуск в небо цветных воздушных шаров.
Весь день юных гостей будут развлекать играми и интерактивными конкурсами профессиональные актеры в костюмах сказочных персонажей. Все желающие смогу нарисовать яркий индивидуальный аквагрим.
Взрослым тоже будет чем заняться, их ждет мастер-класс по фотографии и встреча с с известным тульским блогером Наташей Тасевска, которая расскажет о красках настроения в одежде и стиле.
Публикуем полную афишу мероприятия.
10.40 Сбор участников.
11.00 – 11.30 Торжественное открытие фестиваля.
11.30 – 15.00 Работа площадок:
- выставка работ юных художников;
- сценическое пространство / выступление юных артистов;
- арт-конкурс «Пленэрная живопись», творческие квесты;
- детская развлекательная программа;
- увлекательные мастер-классы по изобразительному искусству;
- фестивальное фотографирование.
15.00
- награждение участников фестиваля;
- посещение Тульского областного художественного музея (по желанию).