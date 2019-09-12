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В субботу в Платоновском парке Тулы состоится фестиваль детского творчества
Фото предоставлены компанией «Щекиноазот».

В субботу в Платоновском парке Тулы состоится фестиваль детского творчества

Гостей ждут творческие квесты, мастер-классы по фотографии и выступления юных участников со всей Тульской области.

Фестиваль торжественно откроется 14 сентября в 11.00 и развернет свою работу на шести площадках. На сцене участники покажут танцевальные и вокальные номера, в арт-пространстве пройдет уникальный конкурс по пленэрной живописи пейзажей и квест по территории парка.

Ярким завершением праздника станет запуск в небо цветных воздушных шаров.

Весь день юных гостей будут развлекать играми и интерактивными конкурсами профессиональные актеры в костюмах сказочных персонажей. Все желающие смогу нарисовать яркий индивидуальный аквагрим.

Взрослым тоже будет чем заняться, их ждет мастер-класс по фотографии и встреча с с известным тульским блогером Наташей Тасевска, которая расскажет о красках настроения в одежде и стиле.

Публикуем полную афишу мероприятия.

14 сентября

10.40 Сбор участников.

11.00 – 11.30 Торжественное открытие фестиваля.

11.30 – 15.00 Работа площадок:

  • выставка работ юных художников;
  • сценическое пространство / выступление юных артистов;
  • арт-конкурс «Пленэрная живопись», творческие квесты;
  • детская развлекательная программа;
  • увлекательные мастер-классы по изобразительному искусству;
  • фестивальное фотографирование.

15.00

  • награждение участников фестиваля;
  • посещение Тульского областного художественного музея (по желанию).
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сегодня, в 17:55
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Платоновский парк
Прочее
Щекиноазот - партнер мероприятия

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