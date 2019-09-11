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На ул. Судейского в Туле 12 сентября ограничат движение транспорта

На ул. Судейского в Туле 12 сентября ограничат движение транспорта

Это связано с капитальным ремонтом дорожного покрытия.

В четверг, 12 сентября, на ул. Судейского будут ремонтировать дорогу. Пресс-служба администрации города уточняет, что работы пройдут с 8.00 до 23.00. В это время на улице будет ограничено движение всех видов транспорта

Городской пассажирский транспорт  будет работать по измененной схеме:

№ 11 «Завод РТИ - пос. Октябрьский»: ул. Оружейная – ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дм. Ульянова – ул. Первомайская – пр. Ленина – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. Карпова.

№ 58 «Завод РТИ – пос. Октябрьский (18-й проезд)»: ул. Оружейная – ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дм. Ульянова – ул. Первомайская – пр-т Ленина – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. Карпова.

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:18 +1
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Место
Тулаулица Судейского

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