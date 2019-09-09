В Центральном парке Тулы появятся арки с подсветкой. На выполнение этих работ выделено 4 988 858,10 руб. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Источник финансирования — бюджет Тульской области. Уточняется, что эти средства были получены от Москвы на развитие нашего региона.

Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта с подрядчиком в течение 45 календарных дней.

Арки появятся на центральной аллее парка.