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В Центральном парке Тулы появятся арки с подсветкой

В Центральном парке Тулы появятся арки с подсветкой

Стоимость работ – почти 5 млн рублей.

В Центральном парке Тулы появятся арки с подсветкой. На выполнение этих работ выделено 4 988 858,10 руб. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Источник финансирования — бюджет Тульской области. Уточняется, что эти средства были получены от Москвы на развитие нашего региона.

Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта с подрядчиком в течение 45 календарных дней.

Арки появятся на центральной аллее парка.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:18 0
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