В Центральном парке Тулы появятся арки с подсветкой
Стоимость работ – почти 5 млн рублей.
В Центральном парке Тулы появятся арки с подсветкой. На выполнение этих работ выделено 4 988 858,10 руб. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Источник финансирования — бюджет Тульской области. Уточняется, что эти средства были получены от Москвы на развитие нашего региона.
Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта с подрядчиком в течение 45 календарных дней.
Арки появятся на центральной аллее парка.
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