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В ТулСВУ 80 ребят посвятили в суворовцы
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В ТулСВУ 80 ребят посвятили в суворовцы

Торжественные мероприятия посетил губернатор Алексей Дюмин.

8 сентября в Тульском суворовском военном училище прошли торжественные мероприятия по случаю дня образования учреждения и принесения Клятвы суворовцами первого курса. 

В них приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, заместитель командующего воздушно-десантными войсками РФ по воздушно-десантной подготовке Владимир Кочетков, председатель совета ветеранов-суворовцев Виктор Волков.

Алексей Дюмин поздравил ребят с поступлением в училище. 

- У Тульского суворовского училища славная история. И вам выпала большая честь ее продолжить. Наше училище находится в подчинении командования Воздушно-десантных войск России. А ВДВ, как известно, является резервом Верховного главнокомандующего.

Это очень важная, нужная, ответственная профессия – защищать родину и оберегать мир.

Сегодня вы в самом начале вашего пути. Среди вас – будущие командиры частей и соединений, командующие округами, а, возможно, и министры обороны, - сказал губернатор.

Также к собравшимся обратился Владимир Кочетков. Он напомнил, что в этот день в 2016 году Верховный главнокомандующий вооруженными силами РФ, Президент России Владимир Путин вручил училищу боевое знамя – символ воинской доблести и чести. Сегодня Тульское суворовское училище по праву занимает одно из лидирующих мест среди учебных заведений Министерства обороны РФ.

Владимир Кочетков поблагодарил Алексея Дюмина за воссоздание училища на тульской земле, а командование и педагогов – за талант и труд. 

- За короткий срок училище смогло заявить о себе на всю страну, добиться высоких результатов в учебе, общественной деятельности, спорте, новаторстве. Следуя девизу «Мужество. Доблесть. Упорство и Честь», вы достойно справляетесь со всеми поставленными задачами и демонстрируете безупречную подготовку и сплоченность, - сказал Владимир Кочетков. 

80 суворовцев, поступивших в училище в этом году, торжественно поклялись верно и самоотверженно служить своему Отечеству, быть честными, дисциплинированными и исполнительными, свято хранить и приумножать славные традиции наших отцов и дедов, всегда следовать суворовскому девизу: «Жизнь – Родине, честь – никому!».



После присяги Алексей Дюмин посетил скалодром, открывшийся в спорткомплексе училища. Также губернатор провел заседание попечительского совета Тульского суворовского училища.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:51 +4
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