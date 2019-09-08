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К 12 часам в Тульской области проголосовали более 10% избирателей

К 12 часам в Тульской области проголосовали более 10% избирателей

Самая высокая явка отмечена в Одоевском районе.

На 12.00 в Тульской области проголосовало более 10% избирателей. Об этом на брифинге сообщил председатель облизбиркома Павел Веселов.

По его словам, средняя явка к полудню составила 10,87%, в 2014 году на это время было 13%.

Самая высокая явка отмечена в Одоевском районе — 25% избирателей.

В облизбирком официально поступила только одна жалоба по поводу размещения укрупненной формы протокола. Стенд переставили поближе, вопрос был исчерпан.

В ходе прямого включения председатель ТИК Донского Наталья Еремина сообщила, что в муниципалитете на 12.00 проголосовали 10,27% избирателей.

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