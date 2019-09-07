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Аниме-фест Yno Express и День города: фоторепортаж
Фото Сергея Боброва.

Аниме-фест Yno Express и День города: фоторепортаж

В рамках празднования Дня города прошел креативный фестиваль.

Их невозможно было не заметить в толпе горожан: яркие косплееры и анимешники притягивали взоры, на них оборачивались, их фотографировали. Инородными они не выглядели — праздник же!

Креативный фестиваль аниме Yno Express и День города прошел на лице Металлистов, 3 в уютном уголке исторической части Тулы.

- Аниме-ярмарка, танцы и большая конкурсная программа, поедание рамена на скорость и фотозоны, дефиле косплееров — это наш фестиваль, — рассказала организатор мероприятия Виктория. — Мы призываем народ к творческой реализации. Это довольно креативное направление, каждый участник сам придумывает себе программу выступления или танец, выбирает героя: либо фантазирует на тему персонажа сам, либо копирует известный образ. Участники крафтят или покупают артефакты, атрибутику — мечи, сабли, вееры.

Обычно традиционный аниме-фестиваль проходит в Туле 1 февраля, а сейчас, по словам Виктории, анимешники собрались просто «потусить»:

- Позвали старых друзей, организовали аллею авторов — художников из Тулы и Москвы. Особенно интересны комиксисты, довольно редкие на Руси художники. Здесь же ярмарка от магазина «Смешик». Для внезапного мероприятия у нас сегодня довольно много участников. Некоторые региональные фестивали столько не собирают)).

Тульские анимешники — это люди разных возрастов, в основном, студенты и школьники. Нижний порог — пятиклассники, верхний — 30 лет — это уже «ветераны» среди любителей японской культуры, завсегдатаи движения.

- Мы делаем то, что нам нравится, и если это нравится кому-то еще — это круто! — добавила Вика.

Галерея
Аниме-фестиваль Yno Express и День города - 2019, Фото: 1
Аниме-фестиваль Yno Express и День города - 2019, Фото: 2
Аниме-фестиваль Yno Express и День города - 2019, Фото: 3
Аниме-фестиваль Yno Express и День города - 2019, Фото: 4
Аниме-фестиваль Yno Express и День города - 2019, Фото: 5
Аниме-фестиваль Yno Express и День города - 2019, Фото: 6
Аниме-фестиваль Yno Express и День города - 2019, Фото: 7
Аниме-фестиваль Yno Express и День города - 2019, Фото: 8
Аниме-фестиваль Yno Express и День города - 2019, Фото: 9
Аниме-фестиваль Yno Express и День города - 2019, Фото: 10
Аниме-фестиваль Yno Express и День города - 2019, Фото: 11
Аниме-фестиваль Yno Express и День города - 2019, Фото: 12
Аниме-фестиваль Yno Express и День города - 2019, Фото: 13
Аниме-фестиваль Yno Express и День города - 2019, Фото: 14
Аниме-фестиваль Yno Express и День города - 2019, Фото: 15
Аниме-фестиваль Yno Express и День города - 2019, Фото: 16
Аниме-фестиваль Yno Express и День города - 2019, Фото: 17
Аниме-фестиваль Yno Express и День города - 2019, Фото: 18
Аниме-фестиваль Yno Express и День города - 2019, Фото: 19
Аниме-фестиваль Yno Express и День города - 2019, Фото: 20
Аниме-фестиваль Yno Express и День города - 2019, Фото: 21
Аниме-фестиваль Yno Express и День города - 2019, Фото: 22
Аниме-фестиваль Yno Express и День города - 2019, Фото: 23
Аниме-фестиваль Yno Express и День города - 2019, Фото: 24
Аниме-фестиваль Yno Express и День города - 2019, Фото: 25
Аниме-фестиваль Yno Express и День города - 2019, Фото: 26
Аниме-фестиваль Yno Express и День города - 2019, Фото: 27
Аниме-фестиваль Yno Express и День города - 2019, Фото: 28
Аниме-фестиваль Yno Express и День города - 2019, Фото: 29
Аниме-фестиваль Yno Express и День города - 2019, Фото: 30
Аниме-фестиваль Yno Express и День города - 2019, Фото: 31
Аниме-фестиваль Yno Express и День города - 2019, Фото: 32
Аниме-фестиваль Yno Express и День города - 2019, Фото: 33
Аниме-фестиваль Yno Express и День города - 2019, Фото: 34
Аниме-фестиваль Yno Express и День города - 2019, Фото: 35
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