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Тульских первокурсников приглашают на студенческий парад
Фото из архива Myslo.

Тульских первокурсников приглашают на студенческий парад

Он состоится 14 сентября.

14 сентября в Туле пройдет ежегодный парад российского студенчества. К участию в мероприятии приглашаются все первокурсники. Начало торжественной части в 14.00.

Место сбора участников — пр. Ленина 125 (за учебным корпусом № 4 ТГПУ им. Л.Н.Толстого).

Заявки для участия необходимо направить на электронный адрес Viktoriya.Kashulkina@tularegion.org с темой сообщения «Парад Российского студенчества» в срок до 12 сентября 2019 года. Об этом сообщает министерство молодежной политики Тульской области.

Сообщается, что каждому участнику необходимо зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» — ais.fadm.gov.ru.

Парад российского студенчества представляет — это торжественное посвящение первокурсников России в студенты, символизирующее старт в студенческую жизнь.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:35 0
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