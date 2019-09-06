Тульских первокурсников приглашают на студенческий парад

Фото из архива Myslo.

14 сентября в Туле пройдет ежегодный парад российского студенчества. К участию в мероприятии приглашаются все первокурсники. Начало торжественной части в 14.00.

Место сбора участников — пр. Ленина 125 (за учебным корпусом № 4 ТГПУ им. Л.Н.Толстого).

Заявки для участия необходимо направить на электронный адрес Viktoriya.Kashulkina@tularegion.org с темой сообщения «Парад Российского студенчества» в срок до 12 сентября 2019 года. Об этом сообщает министерство молодежной политики Тульской области.

Сообщается, что каждому участнику необходимо зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» — ais.fadm.gov.ru.

Парад российского студенчества представляет — это торжественное посвящение первокурсников России в студенты, символизирующее старт в студенческую жизнь.