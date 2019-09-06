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В Туле состоялись соревнования по спортивному ориентированию
Фото предоставлено организаторами.

В Туле состоялись соревнования по спортивному ориентированию

В турнире приняли участие около 200 спортсменов.

В Туле прошли соревнования по спортивному ориентированию — Кубок клубов, посвященный памяти заслуженного учителя РФ Валерия Васильевича Дудина. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов в возрасте от 10 лет.

В первый день состязаний участники соревновались в городском спринте. Спортсмены преодолевали дистанцию от 1 до 2,5 км с прохождением в заданном направлении от 11 до 24 контрольных пунктов.

Во второй день соревнований участников ждала пятиэтапная эстафета, которая проходила в парке возле бывшего ДК Металлург. Победу сенсационно одержала команда из СШ «Юность», второе место заняла ДЮСШ «Юность», третье — Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества.

победители в первый день соревнований

Полина Макарова, Марго Гогия, Алиса Сазонова, Елена Порхун, Анна Сафронова, Александра Войтова, Елена Самохина, Юлия Кузьмичева, Елена Никитская, Ирина Гончарова, Надежда Кулешова, Александр Рассыхатский, Александр Свитов, Алексей Токарев, Антон Копанов, Павел Горельцев, Вячеслав Жихарев, Сергей Грачев, Александр Ярошевич, Александр Горбачев, Сергей Качурин, Иван Агличев.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:56 0
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