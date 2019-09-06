Тульское МЧС объявило метеопредупреждение на 7-9 сентября

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7-9 сентября 2019 года в большинстве районов Тульской области сохранится высокая степень пожарной опасности (4 класс).

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает, что за нарушение требований пожарной безопасности виновные могут быть привлечены к административной ответственности — предупреждению или денежному штрафу. В случае крупного материального ущерба, гибели или травмирования людей предусматривается уголовная ответственность.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного — 112.