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В ДТП под Ясногорском пострадали трое, в том числе ребенок

В ДТП под Ясногорском пострадали трое, в том числе ребенок

О происшествии рассказали в областном ГИБДД.

ДТП произошло 5 сентября 2019 года в 11.55 на 20-м километре автодороги «Н.Клейменово-Ясногорск-Мордвес» (Ясногорский район).
 
Известно, что 48-летняя женщина – водитель Кia Rio, по предварительной информации, нарушила правила обгона, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Renault Logan под управлением 26-летнего молодого человека.
 
В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля Renault: 51-летняя женщина, которая от госпитализации отказалась, 10-летняя девочка с с травмами различной степени тяжести была госпитализирована. Также пострадала 17-летняя пассажирка Kia. Она обратилась в больницу позже с различными травмами.
 
В ГИБДД отметили, что в момент ДТП ребенок в Renault находился на заднем пассажирском сиденье без детского удерживающего устройства и не был пристегнут ремнем безопасности.
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