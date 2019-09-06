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190 тысяч в месяц за коттедж: эксперты назвали самую дорогую загородную аренду в Тульской области
Фото www.2225588.ru.

190 тысяч в месяц за коттедж: эксперты назвали самую дорогую загородную аренду в Тульской области

Специалисты ЦИАН назвали самые дорогие загородные дома в Центральной России. Тульская область оказалась на третьем месте.

Эксперты ЦИАН исследовали рынок загородной аренды ЦФО и составили рейтинг регионов по максимальной величине арендной ставки.

В рейтинге не участвовала Москва и Московская область: слишком большой перекос цен. Для справки: самый дорогой объект на рынке аренды Подмосковья сегодня обойдется в 7,95 млн рублей в месяц (рублевый эквивалент суммы в $120 тыс.). За эту сумму можно снять 900-метровую усадьбу в люксовом коттеджном поселке «Жуковка-21» на Рублево-Успенском шоссе. Суммарная стоимость самых дорогих лотов в топ-10 регионов ЦФО составит всего 1,64 млн рублей в месяц, то есть почти в 5 раз меньше.

В первую десятку вошли Тверская, Ярославская, Тульская, Калужская, Липецкая, Владимирская, Воронежская, Костромская, Белгородская и Ивановская области. Максимальные ставки на рынке загородной аренды в этих регионах варьируются от 60 тыс. до 410 тыс. рублей в месяц.

Представим первую тройку рейтинга.

1 место. Тверская область

410 тыс. рублей в месяц / 260 кв. м / 45 соток

Конаковский район, деревня Городище.

Это максимальный ценник. В эту сумму обойдется удовольствие жить на первой береговой линии Волги с собственным пирсом и пляжем, видами на воду из окон дома и из беседки с барбекю. В деревянной усадьбе выполнен дизайнерский ремонт, она обставлена мебелью и техникой от ведущих мировых производителей.

2 место. Ярославская область

300 тыс. рублей в месяц / 300 кв. м / 50 соток

Переславль-Залесский городской округ, Талицы.

За эти деньги арендатор получит во временное пользование 300-метровый деревянный сруб на лесном участке площадью в полгектара. Это самая большая территория среди всех лотов рейтинга.

3 место. Тульская область

190 тыс. рублей в месяц / 380 кв. м / 24 сотки

Заокский район, коттеджный поселок Рождествено.

На третьем месте рейтинга Тульская область. За 190 тыс. рублей в месяц можно снять просторный коттедж в элитном поселке, ориентированном, скорее, на москвичей. Поселок расположен в 100 км от МКАД по Симферопольскому шоссе. В коттедже выполнена отделка с элементами классики, на участке предусмотрен гостевой дом с сауной, купелью и бильярдом.

 

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