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Погода в Туле 6 сентября: облачно, до +25, небольшой дождь
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 6 сентября: облачно, до +25, небольшой дождь

Синоптики обещают переменный ветер и пониженное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь (за сутки до 2 мм).

Ветер переменный, до восьми метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +9 до +14, днем – от +20 до +25. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +2
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