Фото из архива MySlo
Погода в Туле 6 сентября: облачно, до +25, небольшой дождь
Синоптики обещают переменный ветер и пониженное давление.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь (за сутки до 2 мм).
Ветер переменный, до восьми метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +9 до +14, днем – от +20 до +25. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.
Другие статьи по темам
Место