Опрос: Самый любимый вид стритфуда у россиян – шаурма

Фото из архива Myslo.

Исследовательская организация «Институт общественного мнения Анкетолог» провела опрос среди россиян, покупают ли они стритфуд и какой именно вид предпочитают.

Подавляющее большинство жителей России (90%) хотя бы время от времени покупают готовую еду в уличных ларьках, палатках и автофургонах, однако постоянно делают это лишь 6% опрошенных.

Среди тех, кто никогда не покупает на улице готовую еду, большая часть (30%) объясняет это сомнениями в соблюдении санитарных норм, 27% просто предпочитают домашнюю еду, 14% считают стритфуд вредным для организма, а 10% — низкокачественным.

Любопытно, что лишь 2% опрошенных считают уличную еду совершенно безопасной и еще 40% — скорее безопасной. А 58% склоняются к тому, что она может угрожать здоровью человека, включая 7% опрошенных, которые в этом уверены.

Также оказалось, что опрошенные нередко испытывали неприятные ощущения после употребления уличной еды: тяжесть в животе — 30%, изжогу — 34%, симптомы отравления — 11%.

Самой популярной уличной едой в России остается шаурма — ее выбирают 59% опрошенных.

Несладкие пирожки (с мясом, капустой) выбирают 52%, хот-доги — 35%, сладкую выпечку — 32%, чебуреки — 29%, шашлык — 27%, самсу — 26%, блины и беляши — по 24%, курицу гриль — 19%.

Шаурма остается самой популярной уличной едой во всех регионах страны, кроме Северного Кавказа, жители которого чаще выбирают несладкую выпечку. Но больше всего шаурму любят в Приволжском ФО (71%), Северо-Западном ФО и на Дальнем Востоке (по 61%).

Хот-доги часто едят в Центральной России (39%) и значительно реже — на Дальнем Востоке (29%). Бургеры — чаще в Северо-Западном ФО (25%) и реже — на Урале и в Сибири (по 14%). В любви к шашлыку в уличных палатках с огромным отрывом лидируют жители Сибири (47%), а самсу больше любят на Дальнем Востоке (41%). Чебуреки менее популярны в Северо-Западном ФО (22%) и более — в Южном ФО (39%) и на Северном Кавказе (37%).

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