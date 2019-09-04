новости
новости
Регистрация
В Тульской области начал работать Фонд защиты дольщиков
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Тульской области начал работать Фонд защиты дольщиков

Он создан для урегулирования обязательств застройщиков, которые проходят процедуру банкротства, перед участниками долевого строительства.

Региональная инспекция по государственному архитектурно-строительному надзору провела встречу с дольщиками ЖК «Времена Года» и ЖК «I Юго-Восточный микрорайон». Оба жилых комплекса в Тульской области строила компания «Фаворит».

Начальник инспекции Павел Мусиенко напомнил, что Тульская областная Дума приняла закон «О регулировании отдельных отношений в сфере долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на территории Тульской области», в котором закреплены полномочия регионального парламента и правительства в сфере долевого строительства.

Для урегулирования обязательств застройщиков-банкротов перед дольщиками в регионе создан Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Тульской области. Фонду будут передаваться имущество, имущественные права и обязательств застройщиков для завершения строительства многоквартирных домов и иных объектов.

Конкурсный управляющий ООО СК «Фаворит» Павел Новиков сообщил, что в июле по заявлению Фонда Арбитражный суд Тульской области признал ООО «СК Фаворит» банкротом. В отношении застройщика открыто конкурсное производство. В Туле начал работу дополнительный офис конкурсного управляющего, где дольщики могут проконсультироваться и подать документы для включения их требований в реестр.

Подробности можно узнать на сайте Фонда или по телефону горячей линии: 8(800)7007-214.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 23:10 0
Другие статьи по темам
Событие
Фонд защиты прав гражданфонд защиты дольщиковзащита прав дольщиковдолевое строительствобанкротство СК Фаворит
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Ясной Поляне прошла акция «Воскресение души»
В Ясной Поляне прошла акция «Воскресение души»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.