В Тульской области начал работать Фонд защиты дольщиков

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Он создан для урегулирования обязательств застройщиков, которые проходят процедуру банкротства, перед участниками долевого строительства.

Региональная инспекция по государственному архитектурно-строительному надзору провела встречу с дольщиками ЖК «Времена Года» и ЖК «I Юго-Восточный микрорайон». Оба жилых комплекса в Тульской области строила компания «Фаворит».

Начальник инспекции Павел Мусиенко напомнил, что Тульская областная Дума приняла закон «О регулировании отдельных отношений в сфере долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на территории Тульской области», в котором закреплены полномочия регионального парламента и правительства в сфере долевого строительства.

Для урегулирования обязательств застройщиков-банкротов перед дольщиками в регионе создан Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Тульской области. Фонду будут передаваться имущество, имущественные права и обязательств застройщиков для завершения строительства многоквартирных домов и иных объектов.

Конкурсный управляющий ООО СК «Фаворит» Павел Новиков сообщил, что в июле по заявлению Фонда Арбитражный суд Тульской области признал ООО «СК Фаворит» банкротом. В отношении застройщика открыто конкурсное производство. В Туле начал работу дополнительный офис конкурсного управляющего, где дольщики могут проконсультироваться и подать документы для включения их требований в реестр.