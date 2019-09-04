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Прожиточный минимум в Тульской области увеличился на 155 рублей

Прожиточный минимум в Тульской области увеличился на 155 рублей

Во втором квартале 2019 года он составил 10621 рубль. Об этом говорится в официальном постановлении регионального правительства.

Председатель областного кабмина Валерий Шерин подписал постановление об установлении в Тульской области величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.

Прожиточный минимум на душу населения составил 10621 рубль (в первом квартале – 10466 рублей). Для трудоспособного населения эта сумма равняется 11381 рублю (вместо 11214), для пенсионеров – 9131 рубль (в первом квартале – 8997 рублей), для детей – 10427 рублей (вместо 10281).

В документе говорится, что величина прожиточного минимума пенсионера не используется для установления социальной доплаты к пенсии в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи».

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:36 −5
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