В Алексинском районе легковушка влетела в бетоновоз

Фото и видео предоставлено очевидцем

Как сообщил Myslo очевидец, утром 4 сентября рядом с поселком Новогуровский в Алекинском районе произошло ДТП с участием бетоновоза и легкового автомобиля ВАЗ. По предварительной информации, бетоновоз поворачивал налево и в этот момент в него влетела легковушка.

В региональной Гоставтоинспекции подтвердили информацию о происшествии и уточнили, что ДТП произошло на 7-м километре подъезда к поселку с трассы М-2. В результате автоаварии пострадал водитель легкового автомобиля.

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.