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В Алексинском районе легковушка влетела в бетоновоз
Фото и видео предоставлено очевидцем

В Алексинском районе легковушка влетела в бетоновоз

ДТП произошло возле поселка Новогуровский.

Как сообщил Myslo очевидец, утром 4 сентября рядом с поселком Новогуровский в Алекинском районе произошло ДТП с участием бетоновоза и легкового автомобиля ВАЗ. По предварительной информации, бетоновоз поворачивал налево и в этот момент в него влетела легковушка.
 
В региональной Гоставтоинспекции подтвердили информацию о происшествии и уточнили, что ДТП произошло на 7-м километре подъезда к поселку с трассы М-2. В результате автоаварии пострадал водитель легкового автомобиля.
 
Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
 

 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:45 +7
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