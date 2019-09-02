Мировые судьи Тульской области будут вести аудиозаписи заседаний

С 1 сентября вступили в силу изменения в ряд кодексов, которые обязывают фиксировать ход судебного заседания с помощью аудиозаписи.

В Тульской области созданы все условия для ведения аудиопротокола мировыми судьями. Для 66 залов судебных заседаний закуплено и установлено оборудование, позволяющее фиксировать весь ход процесса.

Комплекс технических средств позволяет осуществлять высококачественную аудиозапись в ходе заседания, фиксировать все процессуальные действия в хронологической последовательности синхронизировать эти действия с полученными записями.

Система обеспечивает не только автоматическое протоколирование судебных разбирательств на основании распознавания голосов участников процесса, хранение и архивирование, но и интеграцию с системой судебного делопроизводства.

Аудиопротоколирование позволит ускорить судебное разбирательство, избежать споров по поводу замечаний в протокол заседания, исключить искажение его содержания. Всё это должно повысить эффективность судебной защиты прав и интересов жителей региона.