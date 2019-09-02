новости
новости
Регистрация
Тульские полицейские вместе со школьниками посадили еловую аллею

Тульские полицейские вместе со школьниками посадили еловую аллею

Акция прошла в рамках празднования Дня знаний в городском Центре образования № 21.

Сотрудники Центра профессиональной подготовки УМВД России по Тульской области приняли участие в праздновании начала учебного года в подшефном Центре образования № 21.

Поздравив ребят с праздником, полицейские отправились на высадку елей, которые были подарены ребятам в рамках акции «Лес Победы», посвященной памяти героев Великой Отечественной войны.

Полицейские пожелали ребятам успехов в новом учебном году, интересной и легкой учёбы. В ближайшее время сотрудники Центра профподготовки УМВД проведут ещё одну аналогичную акцию – плодово-ягодные и хвойные деревья будут высажены на территории подшефного детского сада и возле Дома ребёнка.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 19:39 +1
Другие статьи по темам
Событие
День знанийЦентр профессиональной подготовки УМВД России по Тульской областиполицияпраздник1 сентября
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Мировые судьи Тульской области будут вести аудиозаписи заседаний
Мировые судьи Тульской области будут вести аудиозаписи заседаний
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.