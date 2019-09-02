Тульские полицейские вместе со школьниками посадили еловую аллею

Сотрудники Центра профессиональной подготовки УМВД России по Тульской области приняли участие в праздновании начала учебного года в подшефном Центре образования № 21.

Поздравив ребят с праздником, полицейские отправились на высадку елей, которые были подарены ребятам в рамках акции «Лес Победы», посвященной памяти героев Великой Отечественной войны.

Полицейские пожелали ребятам успехов в новом учебном году, интересной и легкой учёбы. В ближайшее время сотрудники Центра профподготовки УМВД проведут ещё одну аналогичную акцию – плодово-ягодные и хвойные деревья будут высажены на территории подшефного детского сада и возле Дома ребёнка.