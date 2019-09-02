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Дело на миллион: коммерсант пытался подкупить сотрудника «Тулачермета»

Дело на миллион: коммерсант пытался подкупить сотрудника «Тулачермета»

Взамен руководитель одного из подразделений предприятия должен был обеспечить выплату более 10 млн рублей за якобы выполненные злоумышленником работы.

В Пролетарском районе  Тулы сотрудники территориального отдела СУ СК России по Тульской области завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 39-летнего руководителя коммерческой организации. Мужчина обвиняется в крупном подкупе.

По версии следствия, в августе прошлого года фирма, которой руководил обвиняемый, заключила договор с ООО «Тулачермет-сталь» на выполнение строительно-монтажных работ. В октябре того же года подрядчик передала свои права и обязанности фирме, принадлежащей обвиняемому. Были произведены работы стоимостью более 15 миллионов рублей, при этом смета была завышена на 634089 рублей. Заказчик оплатил лишь часть общей суммы – 6200000 рублей.

В феврале 2019 года работы были завершены подрядчиком. Позже заказчик перечислил исполнителю определенную сумму, но целиком рассчитываться не спешил, сославшись на необходимость проверки стоимости выполненных работ.

Обвиняемого такая ситуация не устроила – он решил за один миллион рублей подкупить начальника управления экономической безопасности ПАО «Тулачермет» и через посредника передал ему часть этой суммы. Взамен сотрудник предприятия должен был как можно быстрее обеспечить перевод оставшейся суммы оплаты по договору – более 10 млн рублей, без проверки стоимости произведенных работ.

На основании ходатайства следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Наложен арест на его имущество стоимостью более 3,5 млн рублей. Собранные доказательства полностью подтверждают вину мужчины. Уголовное дело направлено в суд.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:45 0
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