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Главный судебный пристав Тульской области приедет в Донской
Фото пресс-службы УФССП России по Тульской области

Главный судебный пристав Тульской области приедет в Донской

Записаться к нему на прием можно до 3 сентября.

5 сентября 2019 года руководитель УФССП России Тульской области — главный судебный пристав Тульской области Евгений Киреенков проведет выездной прием граждан в Донском Тульской области.

Прием будет проводиться с 14.00 до 18.00 по адресу: Тульская область, г. Донской, ул. Октябрьская, 84.

Пресс-служба УФССП России по Тульской области сообщает о том, что для беседы с Евгением Киреенковым нужна предварительная запись. Ее можно сделать до 3 сентября, позвонив по телефону (4872) 33−30−53.

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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 22:01 0
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