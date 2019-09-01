Главный судебный пристав Тульской области приедет в Донской

Фото пресс-службы УФССП России по Тульской области

5 сентября 2019 года руководитель УФССП России Тульской области — главный судебный пристав Тульской области Евгений Киреенков проведет выездной прием граждан в Донском Тульской области.



Прием будет проводиться с 14.00 до 18.00 по адресу: Тульская область, г. Донской, ул. Октябрьская, 84.



Пресс-служба УФССП России по Тульской области сообщает о том, что для беседы с Евгением Киреенковым нужна предварительная запись. Ее можно сделать до 3 сентября, позвонив по телефону (4872) 33−30−53.