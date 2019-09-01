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Под Тулой «Лада» с болельщиками ЦСКА сбила мотоциклиста

Под Тулой «Лада» с болельщиками ЦСКА сбила мотоциклиста

Авария произошла на 170-м километре трассы «Крым».

Как сообщает корреспондент Myslo, неподалёку от бывшего богучаровского поста ДПС произошло ДТП с участием «Лады Калины» с номерами столичного региона и мотоцикла Honda с тульским регистрационным знаком. Столкновение было попутным.

В «Ладе» находились двое болельщиков ЦСКА, которые возвращались с матча с «Арсеналом». По словам водителя легковушки, сзади его догнала организованная колонна, в которой был автобус с болельщиками и машина сопровождения ДПС.

Сотрудники ГИБДД подали сигнал пропустить колонну, после чего водитель легковушки начал перестраиваться вправо и в этот момент в него врезался двигавшийся по обочине Honda. После столкновения мотоцикл улетел в отбойник.

По имеющейся в настоящий момент информации, мотоциклист госпитализирован и его состояние оценивается как тяжёлое. Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

Галерея
ДТП с мотоциклистом на трассе Крым , Фото: 1
ДТП с мотоциклистом на трассе Крым , Фото: 2
ДТП с мотоциклистом на трассе Крым , Фото: 3
ДТП с мотоциклистом на трассе Крым , Фото: 4
ДТП с мотоциклистом на трассе Крым , Фото: 5
ДТП с мотоциклистом на трассе Крым , Фото: 6
ДТП с мотоциклистом на трассе Крым , Фото: 7
ДТП с мотоциклистом на трассе Крым , Фото: 8
ДТП с мотоциклистом на трассе Крым , Фото: 9
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Автор: Леонид Почекин
Фотограф: Сергей Стариков
вчера, в 21:21 +5
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