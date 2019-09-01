2 сентября в Туле ожидается без осадков и до +27°С

Image by Peggy und Marco Lachmann-Anke from Pixabay

В понедельник 2 сентября на территории Тульской области ожидается переменная облачность. Погода без осадков, ночью и утром местами возможен туман. Об этом, со ссылкой на Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сообщает пресс-служба МЧС региона.



Ветер переменный 2−7 м/с, температура воздуха по области ночью +7…+12 °С, днем +22…+27°С. Атмосферное давление 740−745 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м.