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Алексей Дюмин поздравил туляков с Днем знаний
Image by Alexas_Fotos from Pixabay

Алексей Дюмин поздравил туляков с Днем знаний

Губернатор пожелал учителям здоровья и успехов, а ученикам — любознательности и отличных оценок.

В воскресенье, 1 сентября, губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил школьников, студентов, педагогов и родителей с Днем знаний и началом нового учебного года:

- Во всех школах, колледжах и вузах Тульской области начинается новый учебный год. Для 15 тысяч мальчишек и девчонок нашего региона он станет первым в жизни.

Впереди многие месяцы занятий. Для ребят это время, когда они будут получать новые знания и навыки, а для педагогов — пора активной работы и повышенной ответственности.

Эффективность образования зависит и от преподавателей, и от учащихся. Важно, чтобы каждый из вас был нацелен на успех и стремился стать лучше в своем деле.

Глава региона напомнил, что правительство Тульской области многое делает для развития образования. Строятся и ремонтируются школы, детские сады, укрепляется материально-техническая база учреждений.

Алексей Дюмин призвал быть решительными и целеустремленными, а также пожелал педагогам здоровья и успехов, ученикам — любознательности и отличных оценок, а родителям — энергии и терпения.
 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:59 0
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