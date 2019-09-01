В отношении жителя Алексина из-за алиментов возбудили уголовное дело

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Ранее мужчину отправляли на обязательные работы и под административный арест.

В отделе судебных приставов Алексинского и Заокского районов находятся материалы на 35-летнего Н., который должен алименты. Ранее за уклонение мужчине уже назначали 140 часов обязательных работ и 5 суток административного ареста. Но, это не дало никакого ощутимого результата — на работу он не устраивается и деньги на содержание своей несовершеннолетней дочери не дает.

«В результате отделом судебных приставов Алексинского и Заокского района Тульской области в отношении Н. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ», — сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.

По данным ведомства, с начала этого года в отношении неплательщиков алиментов возбуждено 359 уголовных дел.