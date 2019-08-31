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В тульской испытательной лаборатории проверили качество мёда

В тульской испытательной лаборатории проверили качество мёда

Специалисты исследовали по различным показателям 15 проб продукта.

Образцы анализировались на физико-химические показатели, определение содержания тяжелых металлов и наличие антибиотиков. Также был проведён органолептический анализ мёда.

Результаты исследований показали, что все образцы соответствовали требованиям стандарта ГОСТ 19792-2017 «Мёд натуральный. Технические условия».

Специалисты отмечают, что органолептические показатели – цвет, вкус, аромат и консистенция – имеют большое значение при оценке качества мёда.

Цвет – один из важнейших показателей качества мёда, характеризующий его  происхождение. Он зависит от природы красящих веществ, содержащихся в нектаре. На цвет меда влияет также его происхождение, время сбора и место произрастания медоносов.

Вкус меда обычно сладкий, приятный. Сладость меда зависит от концентрации сахаров и их вида. Самым сладким, приторным вкусом обладает белоакациевый, а также мед с фруктовых деревьев, в которых большое содержание фруктозы. Лучшими по вкусовым качествам считают липовый, белоакациевый, эспарцетовый, клеверный, кипрейный, донниковый и малиновый виды мёда.

Каждый вид мёда имеет специфический, свойственный только ему, аромат цветков — источников нектара. На основании этого показателя можно судить о качестве и происхождения продукта. Аромат может служить критерием для браковки меда (несвойственные запахи). Цветочный аромат меда исчезает при брожении, длительном и интенсивном нагревании, долгом хранении, при добавлении сиропов и патоки. Слабый аромат бывает обычно у старого и подогретого меда.

Консистенция меда зависит от химического состава, температуры, сроков хранения. По консистенции жидкого меда судят о его водности и зрелости. Она может быть жидкой, вязкой, очень вязкой, плотной или смешанной.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:33 +1
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