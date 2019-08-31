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В Новомосковске рецидивист обокрал посетительницу супермаркета

В Новомосковске рецидивист обокрал посетительницу супермаркета

Мужчина забрал из ячейки камеры хранения дамскую сумочку с мобильным телефоном.

Сотрудники полиции в Новомосковске установили подозреваемого в краже. По предварительным данным, злоумышленник украл из ячейки камеры хранения супермаркета дамскую сумку, принадлежащую 28-летней местной жительнице. В сумке находился мобильный телефон – сумма ущерба составили 4500 рублей.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, при проведении оперативных мероприятий, изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские выяснили, что к хищению может быть причастен 27-летний неработающий ранее судимый местный житель. Он был задержан, у мужчины обнаружили и изъяли похищенное. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:36 +2
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Место
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