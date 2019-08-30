До конца сентября в муниципальном транспорте Тулы будут действовать скидки

Стоимость проезда в автобусе, троллейбусе и трамвае при оплате платежной системой MasterCard останется прежней — 13 рублей.

Такая система скидок заработала в Туле с 1 июля текущего года. Акцию международной платежной системы MasterCard планировали закончить в августе, но решили продлить еще на месяц.

Напомним, пользователи системы при оплате проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях платежной системой MasterCard получают дополнительную скидку. Цена поездки для них — всего 13 рублей.

По мнению специалистов, с переходом на безналичный расчет туляки и гости города стали чаще пользоваться услугами муниципального транспорта. Данная акция также повышает интерес горожан к проезду в общественном транспорте.