Юная тулячка выиграла конкурс «Детская супермодель России»

Она получила право представлять Россию на международных модельных конкурсах.

Модель агентства Linda 12-летняя тулячка Ксения Хрякова завоевала Гран-при престижнейшего конкурса «Детская супермодель России» и получила право представлять нашу страну на международных модельных конкурсах.

Модельное агентство Linda является эксклюзивным представителем конкурса «Детская супермодель России» в нашем регионе. По уже сложившейся многолетней традиции во всероссийском конкурсе приняли участие дети-модели не только из России, но также из ближнего зарубежья.

В каждой номинации в критериях оценок учитывалось буквально всё: артистизм, единство образа, оригинальность моделей, пластичность, режиссура постановочных номеров. Навыки моделинга участников оценивало интернациональное жюри.

Отметим, что Ксения в 2018 году стала победительницей регионального финала конкурса «Детская супермодель Тулы» и получила право представлять наш регион на всероссийском уровне.

Модельное агентство Linda приглашает мальчиков и девочек от 5 до 15 лет принять участие в новом сезоне конкурса «Детская супермодель России».

Телефон для записи 8 (4872)704−734.