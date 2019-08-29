новости
новости
Регистрация
Юная тулячка выиграла конкурс «Детская супермодель России»

Юная тулячка выиграла конкурс «Детская супермодель России»

Она получила право представлять Россию на международных модельных конкурсах.

Модель агентства Linda 12-летняя тулячка Ксения Хрякова завоевала Гран-при престижнейшего конкурса «Детская супермодель России» и получила право представлять нашу страну на международных модельных конкурсах.

Модельное агентство Linda является эксклюзивным представителем конкурса «Детская супермодель России» в нашем регионе. По уже сложившейся многолетней традиции во всероссийском конкурсе приняли участие дети-модели не только из России, но также из ближнего зарубежья.

В каждой номинации в критериях оценок учитывалось буквально всё: артистизм, единство образа, оригинальность моделей, пластичность, режиссура постановочных номеров. Навыки моделинга участников оценивало интернациональное жюри.

Отметим, что Ксения в 2018 году стала победительницей регионального финала конкурса «Детская супермодель Тулы» и получила право представлять наш регион на всероссийском уровне.

 

Модельное агентство Linda приглашает мальчиков и девочек от 5 до 15 лет принять участие в новом сезоне конкурса «Детская супермодель России».
Телефон для записи 8 (4872)704−734.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:08 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
детская супермодельмодельное агентствоагентство Линда

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области приняли закон о создании Фонда защиты дольщиков
В Тульской области приняли закон о создании Фонда защиты дольщиков
К отопительному сезону готовы почти 12 000 домов в Тульской области
К отопительному сезону готовы почти 12 000 домов в Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.