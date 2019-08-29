К отопительному сезону готовы почти 12 000 домов в Тульской области

Особое беспокойство у администрации Тулы ранее вызывала УК «Восход», но сейчас власти уверяют, что ситуация изменилась.

О подготовке Тульской области к отопительному сезону говорилось сегодня на брифинге. Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков рассказал, что общая подготовка объектов теплоснабжения к этому дню составляет 87%, что на 10% выше прошлогодних значений в аналогичный период. Завершиться подготовка должна до 10 сентября.

– На особом контроле министерства выполнение мероприятий по подготовке к отопительному сезону в Белевском, Заокском, Киреевском и Ясногорском районах, – сказал Олег Дючков. – Дата начала отопительного сезона ещё не определена, но к 10 сентября прежде всего должны быть готовы к пуску тепла все соцобъекты. Также к началу сентября должны быть готовы все многоквартирные дома.

Начальник региональной государственной жилищной инспекции Леонид Ивченко сообщил, что приняты паспорта готовности 11 732 многоквартирных домов, что составляет 80% от общего количества. При подготовке к отопительному сезону 2019-2020 выполнена опрессовка внутридомовых систем центрального отопления в 7824 многоквартирных домах, что составляет 78 %. Работы подтверждены актами гидравлических испытаний системы центрального отопления. Работа по приемке паспортов готовности к зиме продолжается.

Заместитель главы администрации Тулы Роман Мурзин сообщил, что технически подготовлены к началу отопительного сезона 176 котельных из 177 планируемых (99,4%), до 9 сентября будет подготовлена котельная АО «Тульское ОКБА». Проведены гидравлические испытания на 533,2 км сетей (100%). Гидравлические испытания на всех МКД будут завершены до 5 сентября.

Особое беспокойство у администрации Тулы ранее вызывала УК «Восход».

– Работа по подготовке домов, которыми управляет УК «Восход», находится на особом контроле. Из 408 домов не опрессованы 19 домов, это произойдет в ближайшее время, – пояснил Роман Мурзин.

Также было отмечено, что к 15 ноября все 34 муниципальных образования должны получить паспорта готовности. Стоит отметить, что дата не связана с началом отопительного сезона, он может начаться и раньше (в зависимости от погодных условий) – к середине ноября все контролирующие органы, в том числе и Ростехнадзор, должны проверить документацию и дать заключение о качестве подготовки. В паспорте готовности отражаются все проведенные в рамках подготовки мероприятия, акты опрессовки домов с подписями старших по домам.

Министр добавил, что главным критерием качества выполнения работ будет являться прохождение отопительного сезона с минимальным количеством аварийных ситуаций и технологических нарушений.

Олег Дючков напомнил, что отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура в течение недели не превышает +8°С, но местные власти могут и раньше дать старт отопительному сезону. В первую очередь тепло подается в социальные объекты, после в МКД. На настройку систем отопления коммунальщикам дается некоторое время. К моменту старта отопительного сезона на портале «Открытый регион» будет опубликован график пуска тепла. В каждом округе и МО будет работать профильная горячая линия.