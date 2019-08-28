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В МФЦ Тульской области пройдут консультации для потребителей

В МФЦ Тульской области пройдут консультации для потребителей

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора помогут жителям региона отстоять свои права.

Сотрудники Роспотребнадзора проведут консультации для граждан в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. Все желающие смогут получить ответы на вопросы в сфере зашиты прав потребителей.

Также специалисты разъяснят, что нужно делать при покупке некачественных товаров, нарушении сроков и некачественном оказании услуг. При наличии документов потребителям помогут составить досудебную претензию или проект искового заявления.

Консультации пройдут во вторник, 3 сентября, с 9 до 18 часов по адресам:

  • в Туле – пр-т Ленина, д. 63,
  • в Алексине – пл. Ленина, д. 8,
  • в Новомосковске – ул. Московская, д. 7,
  • в Суворове – ул. Ленина, д. 12,
  • в Щекино – ул. Шахтерская, д. 21,
  • в Ефремове – пл. Красная, д. 1.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 09:45 0
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