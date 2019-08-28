В МФЦ Тульской области пройдут консультации для потребителей
Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора помогут жителям региона отстоять свои права.
Сотрудники Роспотребнадзора проведут консультации для граждан в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. Все желающие смогут получить ответы на вопросы в сфере зашиты прав потребителей.
Также специалисты разъяснят, что нужно делать при покупке некачественных товаров, нарушении сроков и некачественном оказании услуг. При наличии документов потребителям помогут составить досудебную претензию или проект искового заявления.
Консультации пройдут во вторник, 3 сентября, с 9 до 18 часов по адресам:
- в Туле – пр-т Ленина, д. 63,
- в Алексине – пл. Ленина, д. 8,
- в Новомосковске – ул. Московская, д. 7,
- в Суворове – ул. Ленина, д. 12,
- в Щекино – ул. Шахтерская, д. 21,
- в Ефремове – пл. Красная, д. 1.
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