В МФЦ Тульской области пройдут консультации для потребителей

Сотрудники Роспотребнадзора проведут консультации для граждан в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. Все желающие смогут получить ответы на вопросы в сфере зашиты прав потребителей.

Также специалисты разъяснят, что нужно делать при покупке некачественных товаров, нарушении сроков и некачественном оказании услуг. При наличии документов потребителям помогут составить досудебную претензию или проект искового заявления.

Консультации пройдут во вторник, 3 сентября, с 9 до 18 часов по адресам: