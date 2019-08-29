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Прокуратура Новомосковска нашла нарушения в передвижном зоопарке
Фото: http://www.nmosktoday.ru.

Прокуратура Новомосковска нашла нарушения в передвижном зоопарке

Рассказываем, какие.

В Новомосковске прокуратура совместно со специалистами Комитета по ветеринарии проверила, как в передвижном зоопарке соблюдают требования законодательства в области ветеринарии.

Выяснилось, что ряд животных не имеют прививок от бешенства, отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, а также документы, подтверждающие качество и безопасность кормов. Выявлены и другие нарушения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, прокурор вынес постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ и по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ.

- В настоящее время индивидуальным предпринимателем в целях устранения выявленных нарушений получены сопроводительные документы и документы, подтверждающие качество и безопасность кормов для животных, проведены мероприятия по идентификации животных, проведена вакцинации от бешенства, — сообщило ведомство.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:30 +1
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