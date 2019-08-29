Звезды «Глухаря» и «Папиных дочек» приедут в Тульскую область на фестиваль добрых искусств «Бабушкин сад»

Фото на ofc_denis.rojkov

Также гостями фестиваля станут Ксения Алферова, Алла Сурикова, Илья Бледный и многие другие.

Фестиваль пройдет в селе Бёхово с 30 августа по 1 сентября. На огромной территории развернутся 10 тематических площадок с мастер-классами, выступлениями известных и начинающих артистов, лекциями. Ксения Алферова проведет собственный литературный вечер, Алла Сурикова лично представит свой фильм «Солдатик», братья Бледные выступят на одной сцене в спектакле «Брачный капкан», а звезда сериала «Глухарь» Денис Рожков отыграет концерт со своей музыкальной группой.

В этом году все желающие смогут выйти на большую сцену и показать всем свои таланты. Специально для таких гостей организаторы создали два проекта «открытая сцена» и «кинофестиваль». Выступления участников будет оценивать профессиональное жюри.

Оставить заявку на участие в проектах для начинающих артистов театра, музыки и кино, узнать подробности можно по ссылке.

Публикуем полную программу фестиваля.

30 августа

Поселение Ковчег

12.00−15.30 Театр-студия «МАЛАХИТ» Олега Малахова. Спектакль «И снится чудный сон Татьяне…».

Ярмарка

15.00 Начало работы

16.30 -17.30 Jazz&Just music.

Зеленый театр

18.30−19.00 Открытие фестиваля.

19.00−21.00 Спектакль «Брачный капкан»

Веранда джаз

21.30−22.20 Фуршет

22.20−23.30 Джем-сейшн Николая Чермошенцева & Co.

31 августа

Зеленый театр

10.00−10.30 Духовой оркестр тульской областной детской музыкальной школы имени Г. З. Райхеля

10.40−11.20 Открытая сцена

12.30−13.00 Балет школы классического танца под руководством Геннадия и Ларисы Ледях

14.10−14.50 Гнесинские виртуозы

15.00−16.00 Открытая сцена

16.10−17.25 Мюзикл «Алладин». Театрально-концертный центр «Новое искусство». Звёзды московских мюзиклов в постановке заслуженного артиста России Владимира Майсурадзе

18.30−19.10 ВИА «Русы» (Московского фольклорного центра Людмилы Рюминой)

21.00−23.00 Гала-концерт

23.00−23.10 Фейерверк

Малый театр

10.40−11.20 Открытая сцена: детский театральный коллектив Светланы Лаккай (вне конкурса)

11.30−12.30 Открытая сцена

13.10−14.00 Поэтический дневник Виктора Хориняка

14.10−14.50 Открытая сцена

15.00−16.00 Открытая сцена: театральный коллектив из г. Пущино. Руководитель Елена Медведева (вне конкурса).

17.35−18.20 Литературные посиделки Ксении Алфёровой

19.20−20.50 Открытая сцена

Большой театр

10.00−10.30 Открытая сцена.

11.30−12.30 Спектакль «Пузырьки» по пьесе Александра Хмелика. Детский театр армии «Пузырьки» Художественная студия театрального творчества при театре Российской Армии.

12.30−13.00 Открытая сцена

13.10−14.00 Открытая сцена: театр Мечты (вне конкурса)

15.00−16.00 Спектакль «Граф Нулин». Театр «Школа драматического искусства».

16.10−17.25 Открытая сцена

19.20−20.50 Музыкальный моноспектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион» в исполнении актера Московского Театра «На Юго-Западе» Георгия Иобадзе

Веранда джаз

10.40−11.20 Детский интерактивный кукольный театр «Потешки». Директор и художественный руководитель Екатерина Федотова.

14.10−14.50 Творческая встреча

23.15−23.45 Фуршет.

23.45−00.30 Концерт группы «ДуДи». Музыкальный проект актёров театра и кино Дениса Рожкова и Сергея Фролова

Кинолекторий

10.00−10.30 Мастер-класс Романа Майсурадзе

10.40−11.20 Кинопоказы

11.30−12.30 Мастер-класс Вадима Медведева

12.30−13.00 Кинопоказы

13.10−14.00 Мастер-класс Татьяны Лихачёвой

14.10−14.50 Кинопоказы

15.00−16.00 Мастер-класс Светланы Тимофеевой-Летуновской

16.10−17.25 Кинопоказы

17.35−18.20 Мастер-класс Николая Чермошенцева

18.30−19.10 Фильм «Пернатый Муфлон». Встреча с режиссёром Владимиром Майсурадзе.

19.20−20.50 Мастер-класс Ирины Шведовой

1 сентября

Малый театр

10.00−10.50 Выступление победителей Открытой сцены

Большой театр

11.00−12.30 Фильм — Полный вперёд! (2014г.) Перед показом вступительное слово Народной артистки России, режиссёра Аллы Ильиничны Суриковой.

Веранда джаз

12.40−13.20 Jazz&Just music

13.30−15.00 Бранч

15.00 Отъезд

Вход на все мероприятия свободный.

Фестиваль проводится во второй раз при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Тульской области.

По словам организаторов, Фестиваль добрых искусств «Бабушкин сад» создан для того, «чтобы возродить гуманитарный дух искусства и популяризировать редких и уникальных исполнителей, а также — соединить классическую музыку, театр и живопись с уникальной природой Заокского края».