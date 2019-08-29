Антисанитария и контрафакт: как в Тульской области производят и разливают питьевую воду

В сообщении ведомства сказано, что производством минеральной и питьевой воды в Тульской области заняты 13 предприятий, оборотом — 2679 организаций.

С начала 2019 года Управление Роспотребнадзора проверило следующие предприятия по добыче и розливу питьевой и минеральной воды: ООО «Завод «Краинский», ОАО «Завод минеральных вод «Краинский», ООО «Граф Суворов», ООО «АДС», ООО «Пищекомбинат «Лужковский плюс», ООО «Росконтракт», ООО «АЯЛ проф», ЗАО «Семьюновское», ООО «Вотерхаус».

Санитарные врачи нашли множество различных нарушений:

в части ненадлежащего санитарно-технического состояния производственных помещений (ООО «Граф Суворов», ЗАО «Семьюновское», ООО «АДС»);

несоответствия выпускаемой продукции по микробиологическим показателям безопасности (ООО «АЯЛ проф»);

отсутствия производственного контроля за качеством выпускаемой продукции (ООО «АЯЛ проф», ЗАО «Семьюновское»);

отсутствия условий для мытья многооборотной тары (ООО «Завод «Краинский»);

нарушения маркировки выпускаемой продукции (ООО «Вотерхаус», ООО «АДС»);

недостоверного декларирования выпускаемой продукции (ООО «Росконтракт»).

За установленные нарушения Роспотребнадзор составил 14 протоколов об административном правонарушении, наложил штрафов на общую сумму 243 000 рублей.

По результатам административного расследования деятельность предприятия ООО «АЯЛ проф» приостановлена Белевским районным судом на срок 60 суток.

Роспотребнадзор также сообщил, что направил в Следственный комитет

материалы проверки по факту продажи контрафактной бутилированной питьевой воды на сайте: доставка-воды71.рф для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении владельца сайта.