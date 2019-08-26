В Тульской области началась массовая вакцинация против пневмококковой инфекции

Вакцинация стала одним из мероприятий программы «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография».

Впервые в Тульской области проходит массовая вакцинация против пневмококковой инфекции пенсионеров, проживающих в организациях социального обслуживания.

По инициативе губернатора Алексея Дюмина в регионе постоянно проводится работа по улучшению условий проживания людей в организациях социального обслуживания стационарного типа. Вакцинация стала одним из мероприятий программы «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография».

Для проведения прививок в этом году министерство здравоохранения Тульской области закупило 1094 дозы препарата «Превенар 13». Эта вакцина обеспечивает защиту от наиболее распространенных 13 серотипов пневмококка, которые циркулируют на территории нашей страны, вызывая наиболее тяжелые формы заболевания.

Пневмококковая инфекция очень часто становится причиной тяжелых форм пневмонии, острого гнойного отита, менингита и эндокардита.

На ее долю приходится до 70 процентов пневмоний, которые протекают в тяжелой форме.

- Пенсионеры, проживающие в социальных учреждениях, находятся в группе риска. В этом возрасте велика вероятность возникновения тяжелых форм пневмококка, а особенности проживания в коллективе способствуют распространению воздушно-капельных инфекций. Вакцинация – это надежный способ уберечь пожилых людей от пневмонии», - отметил министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков.

Закончить прививочную кампанию тульские медики рассчитывают до начала сентября.