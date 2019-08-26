Тульские рукопашники завоевали полный комплект медалей на первенстве мира

С 22 по 25 августа в Казахстане прошло первенство мира по рукопашному бою среди юношей и девушек 14-15 лет, 16-17 лет, юниоров и юниорок. В соревнованиях приняли участие более 295 спортсменов из 16 стран мира.

В юниорский состав спортивной сборной России вошли три тульских спортсмена, и все наши ребята стали призерами.

В весовой категории 75 кг (юниоры) первое место занял воспитанник СШ «Триумф», спортсмен ГУ ТО ЦСП Семён Юдин. В весовой категории 50 кг (юниорки) серебро завоевала воспитанница киреевской ДЮСШ Анна Шубина. Бронзовую медаль добыл воспитанник СШ «Металлург», спортсмен ГУ ТО ЦСП Егор Сенашкин (весовая категория 60 кг).

Готовили спортсменов к соревнованиям тренеры Дмитрий Дагаев и Александр Бушин.