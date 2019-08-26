На территории Тульского кремля нашли древнее кладбище

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На основе антропологических находок можно будет получить сведения и даже воссоздать облик человека XVI века, жившего в кремле.

Тульский кремль посетила заместитель директора Института археологии Российской академии наук (РАН) Ася Энговатова. Она осмотрела археологический раскоп на Соборной площади.

Напомним, работы проводятся по инициативе губернатора Алексея Дюмина в рамках 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой Засечной черты. На площади 50 кв.м сотрудники Института археологии РАН обнаружили алтарную часть фундамента Успенского собора XVII века.

Также найдены предметы быта и погост. По мнению специалистов, на основе антропологических находок можно будет получить сведения и даже воссоздать облик человека XVI века, жившего в кремле.

– В ходе раскопа уже сделаны самые важные находки, которые мы предполагали открыть, согласно историческим картам и планам расположения построек в кремле. Планируемая глубина раскопа – 2,5 метра – даст возможность изучить слой XVI века, – отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

– Для гостей кремля будет очень ценно увидеть фундаменты первого каменного собора, который был возведен в Туле. В преддверии празднования важно открыть подлинную старину, чтобы люди могли по-настоящему прикоснуться к 500-летней истории кремля, – отметила Ася Энговатова.

Археолог рассказала, что раскоп будет увеличен, чтобы дать больше пространства для определения наиболее удачного варианта музеефикации археологического окна. Также будет выработано техническое решение для защиты находок от грунтовых вод.