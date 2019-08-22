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На территории Тульского кремля обнаружили фундамент собора XVII века

На территории Тульского кремля обнаружили фундамент собора XVII века

На месте раскопок создадут археологическое окно: стеклянное сооружение, посетители которого смогут увидеть экспонаты на их историческом месте.

Институт археологии РАН продолжает археологические исследования на территории Тульского кремля. Работы ведутся на месте существования каменного Успенского собора XVII-XVIII веков (современная Соборная площадь).

Работы проводятся в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля как начала создания Большой Засечной черты.

Поиск остатков значимой постройки XVII века увенчался успехом. В настоящий момент частично вскрыт и изучается фундамент Успенского собора.

Помимо основания древнего храма археологи обнаружили и другие экспонаты, которые рассказывают о многих аспектах жизни туляков XVI-XVII веков. Здесь были найдены фрагменты керамики, стеклянной посуды, наконечники стрел, монеты, элементы одежды (поясные бляшки, сапожные подковы). Также археологами были обнаружены элементы человеческих останков.

– При любой церкви всегда хоронили людей. Здесь, где мы производим наши исследовательские работы, самих могил обнаружено не было, найдены лишь отдельные фрагменты останков, – рассказал Олег Прошкин, научный сотрудник института археологии РАН. – Эти кости могли быть смещены в земле при строительстве Успенского собора в XVIII веке. Это обычное явление.

Основная часть находок будет направлена в фонд музея «Тульский кремль», которые после специальной обработки будут представлены в экспозиции.

Также на месте раскопок будет создано археологическое окно. Новое пространство будет представлять собой стеклянное сооружение, гармонично вписывающиеся в архитектуру кремля, посетители которого смогут увидеть экспонаты на их историческом месте.

Планируется, что работы продлятся еще около месяца. За это время не исключено, что площадь исследуемой территории будет расширена. В настоящее время она составляет 52 квадратных метра.

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