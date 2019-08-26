Неделя в «Октаве»: день иностранного языка, фестиваль мультфильмов и лекция о Мане и Моне

Фото предоставлены пресс-службой творческого индустриального кластера «Октава».

Что ждет нас в «Октаве» с 26 августа по 1 сентября.

27 августа, вторник

По многочисленным просьбам «Октава» организовывает серию уроков иностранных языков с детьми. Все занятия проведет профессиональный переводчик с французского и английского, журналист, автор детского книжного проекта «Книжный шкаф» Ира Филиппова.

Во вторник состоится первая встреча, на которой Ира проведет день иностранного языка для детей. Для нескольких возрастных категорий будут работать три блока.

12.00 Занятие для детей 7-10 лет. Участники прочтут отрывок из книги «Кот и Король» американского художника и писателя Ника Шарратта.

Предварительная регистрация по ссылке.

15.00 Занятие для детей 9-13 лет. услышат чтение отрывка из детского детектива французского писателя Жана-Филиппа Арру-Виньо. После чтения дети с помощью словаря попробуют перевести с французского на русский таинственное письмо. Предварительная регистрация по ссылке.

17.00 Занятие для детей 13-16 лет. Организаторы проведут мастер-класс по художественному переводу. На этой встрече участники научатся развивать в себе необходимые навыки переводчика художественной литературы.

Предварительная регистрация по ссылке.

28 августа, среда

19.00 Состоится лекция «Эдуард Мане и Клод Моне. От прошлого к будущему». В роли спикера выступит Татьяна Быковская — дипломированный искусствовед, автор популярного блога и телеграм канала по истории изобразительного искусства и архитектуры Artpology. За плечами Тани — сотрудничество с компаниями Yandex и Starbucks, однако, главная гордость Татьяны — сотни людей, влюбившихся в историю искусства под ее чутким руководством.

Гости не только узнают много нетипичных фактов из биографии Эдуарда Мане и Клода Моне, но и научатся читать почерк великих мастеров, обращаясь к деталям, которые зачастую остаются незамеченными. Слушатели отправятся в захватывающее путешествие в мир настоящего искусства.

Оба творца совершили живописную революцию, но их творческие векторы

сложились из абсолютно разных наблюдений, мыслей и инструментов. Бережное отношение к прошлому и поиск нового, фокус на героях и поиск мгновений в канве пейзажа, монохром и полихром — все это сформировало наследие художников, чьи работы совершили настоящий переворот, открывший миру искусство XX века.

Требуется предварительная регистрация по ссылке.

29 августа, четверг

19.00 Легендарный российский бегун-путешественник Александр Капер прочтет лекцию «Спорт как инструмент изменения образа жизни». Журналисты прозвали Александра «российским Форрестом Гампом». Он пробежал за 200 дней от Москвы до Пекина.

На лекции речь пойдет о пользе физической культуры и, в частности, бега. Кроме того, лектор расскажет о работе мотивации, привычек, и о том, как повысить свою эффективность и начать жить по своей мечте!

Требуется предварительная регистрация.

30 августа, пятница

19.00 Состоится показ киноленты «Человек, который удивил всех». Это единственная игровая картина из России, отобранная в официальную программу Венецианского кинофестиваля. После просмотра состоится обсуждение картины с известным киноведом Андреем Щиголевым.

Фильм поставили режиссеры Наталья Меркулова и Алексей Чупов, они же написали сценарий. Главную роль исполнил знаменитый актер Евгений Цыганов. Сюжет повествует о сибирском егере Егоре, образцовом

семьянине и уважаемом в своем поселке человек. Они с женой Натальей ждут второго ребенка, но неожиданно Егор узнает, что неизлечимо болен. В борьбе с болезнью не помогают ни традиционная медицина, ни шаманское колдовство, и в конце концов Егор решается на отчаянный шаг — пытается полностью изменить свою личность, чтобы обмануть приближающуюся смерть, как это сделал легендарный селезень Жамба, герой древнего сибирского эпоса.



Требуется предварительная регистрация по ссылке.



1-2 сентября, воскресенье

«Октава» открывает осенний сезон Большим фестивалем мультфильмов! Фестиваль будет идти два дня. Первый порадует программой короткометражных мультипликационных фильмов для детей под названием «Я считаю кроликов».



Детская программа включает призовые короткометражки с международных

фестивалей, а также эпизоды из авторских сериалов. Рукотворный дизайн,

вдумчивый тон повествования, спокойный монтаж и деликатный юмор — это то, что отличает авторскую анимацию для детей от сериальной и полнометражной индустриальной продукции. Это «штучные» мультфильмы, которые редко попадают на экраны к широкому зрителю, оставаясь уникальной опцией фестивальных показов.

15.00 Показ фестивальной программы. В этом году в нее вошли мультфильмы из Австралии, Швейцарии, Франции, Германии, Ирана и США.

Список мультфильмов:

Китти не котенок. Прибытие / Kitty is not a cat. The arrival

Забавная рыбка / Funny fish

Крутышки / The fancies

Пингвин / Animanimals. Penguin

Зебра / Animanimals. Zebra

Джелато. семь лет любви и мороженого / Gelato «Seven summers of ice cream love»

Осьминог / Animanimals. Octopus

Я считаю кроликов / I count the rabbits

О птичках / Coucouleurs

Путешественники / Voyagers

Муравей / Animanimals. Ant

Требуется предварительная регистрация по ссылке.

