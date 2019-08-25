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В Туле откроется восстановленная после пожара гончарная мастерская
Фото из архива Myslo

В Туле откроется восстановленная после пожара гончарная мастерская

Средства на её ремонт жители региона собирали «всем миром».

В воскресенье, 25 августа, состоится торжественное открытие инклюзивной ремесленной мастерской «Открытая керамика». Проект объединит людей с аутизмом и без ограничений здоровья.

Посещать керамическую мастерскую-коворкинг могут как дети, так и взрослые. Открытие состоится в 12.00 по адресу: ул. Октябрьская, д. 38, корп. 2. 

Напомним, мастерская Центра традиционной тульской керамики Елены Палевской была практически полностью уничтожена в результате пожара летом 2017 года. На ее восстановление жители Тульской области вместе со «Слободой» собрали более полумиллиона рублей.

 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 11:25 +2
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