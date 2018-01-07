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Туляки собрали более полумиллиона рублей на восстановление сгоревших гончарных мастерских

Туляки собрали более полумиллиона рублей на восстановление сгоревших гончарных мастерских

Предлагаем всем неравнодушным присоединиться к акции по реконструкции уникального Центра традиционной тульской керамики.

Неравнодушные туляки собрали 523800 рублей на восстановление уникального Центра традиционной тульской керамики, созданного народным мастером Еленой Палевской.

Мастера Центра знакомили жителей города с традициями тульского гончарного искусства, насчитывающего более 500 лет.

А еще проводили занятия с молодыми людьми с физической и ментальной инвалидностью, в том числе расстройствами аутистического спектра. После творческой реабилитации многие из них обрели не просто профессию, а еще и уверенность в своих силах.

Но в ночь с 4 на 5 июня 2017 года случился страшный пожар: здания, где приумножались традиции тульских мастеров-керамистов, сгорели дотла.

Друзья Центра традиционной тульской керамики разместили петицию на сайте planeta.org с призывом сохранить многовековые традиции гончарного искусства.

Акцию поддержала доцент Института общественных наук РАНХиГС, специалист по проблемам законотворчества, кандидат политических наук и журналист Екатерина Шульман. Чуть более 20 лет назад известный политолог работала в Управлении общей политики города Тулы и считает важной социальную миссию Центра.

Редакция газеты «Слобода» и портала Myslo также решила помочь возродить гончарные мастерские и перечислила средства на их восстановление.

Внести свою лепту в восстановление уникального Центра может каждый.

Подробности на сайте и в группах Vk и Facebook.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:04 +2
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