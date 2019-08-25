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На улице Металлистов в Туле представили «Сладкую Россию»
Фото Дмитрия Дзюбина

На улице Металлистов в Туле представили «Сладкую Россию»

Гостей тематического фестиваля потчевали всевозможными кулинарными радостями, которые можно попробовать только в старинных городах Засечной черты.

Сладких вкусностей хочется всегда и в любом возрасте. Даже если кто-то и считает себя страшно взрослым, которому всякие печенья-пряники уже не очень-то к лицу, мимо аппетитной булочки, да еще из настоящей русской печи на дровах, не пройдет. Ну а если пройдет, значит, сам дурак – увидеть такое и не попробовать, когда угощают.

Развлекая и угощая, всех еще и просвещали. Рассказывали о городах Тульской области, входящих в состав Большой Засечной черты, об их достопримечательностях и наиболее интересных местах. Что, например, связывает Анну Каренину и город Богородицк? Не знаете? Ну теперь придется теперь ехать в Богородицк, чтобы узнать. Заодно отведаете там местной выпечки и ароматного чая. Гости фестиваля оценили все это по достоинству. Еще и добавки просили.

А вообще каждому городу было чем похвастаться. Веневцы – булочками-веневками. Одоевцы – своим фирменным вареньем, которое в Туле любят и ценят еще с советских времен, не говоря уж про совсем стародавний период. Воздух там, что ли, в Одоеве такой – варенье и правда ароматное и удивительное на вкус. Про конфеты из Суворова мы тоже все знаем. Сами едим и другим дарим.

Разумеется, были и всякие деликатесы из Крапивны, сами понимаете из чего. Вообще крапива растет везде, но именно в Крапивне умеют извлекать из нее максимум пользы. Всех угостили чайком из крапивы, пирожками с крапивой. А под финал еще и бросили в толпу гостей крапивный букет невесты. Ох, кого-то ждет любовь яркая да жгучая, еще и со свадебкой.

Вкусные булочки выпекались, между прочим, прямо здесь же – в русской печке на дровах. Она точно такая же, как и та, на которой путешествовал когда-то Емеля по щучьему желанию, но только с тюнингом – электронным термометром, который показывает температуру внутри, и с разными режимами. Можно выпечку делать, а можно и шашлык томить.

– Булочки из русской печи, конечно, отличаются от тех, которые выпекают в духовке, – пояснил нам мастер-кулинар Тимофей, колдовавший над тестом перед тем, как отправить его в печь. Они и на вкус другие, намного мягче, и делаются быстрее. Людям, которые пробуют у нас тут, на празднике, очень нравится.

Для гостей фестиваля было заготовлено масса всего интересного. Это и всякие конкурсы-викторины с вручением призов, и мастер-классы, дегустации, выступления местных фольклорных коллективов, представителей музеев, рассказывавших о своем любимом городе. Было радостно и вкусно. Или наоборот: вкусно, а потому и радостно.

Олег, Иван, Надежда:

– Гуляли по центру города, остановились посмотреть. Поучаствовали в конкурсе. Тем более, что нам это все интересно. Мы сами на своем участке выращиваем иван-чай. Просто для себя, как хобби. Иван-чай – это напиток, которые любили русские богатыри. Он не только дает дополнительные силы и энергию, но еще и лечит. У нас на Руси всегда во все века пили именно иван-чай.

Лена, Лариса:

– Понравился чай из крапивы. Приятный на вкус, похож на чай с травами. Очень хорошо утоляет жажду.

Марина, Маргарита, Лена:

– Очень вкусные богородицкие сладости. И чай у них необыкновенный – с мятой и чабрецом. Мы сами тульские, но с нами гостья из Краснодара – Лена. Ей очень все в Туле нравится. Тем более удалось показать ей такой замечательный праздник.

Галерея
Фестиваль "Сладкая Россия" на улице Металлистов, Фото: 1
Фестиваль "Сладкая Россия" на улице Металлистов, Фото: 2
Фестиваль "Сладкая Россия" на улице Металлистов, Фото: 3
Фестиваль "Сладкая Россия" на улице Металлистов, Фото: 4
Фестиваль "Сладкая Россия" на улице Металлистов, Фото: 5
Фестиваль "Сладкая Россия" на улице Металлистов, Фото: 6
Фестиваль "Сладкая Россия" на улице Металлистов, Фото: 7
Фестиваль "Сладкая Россия" на улице Металлистов, Фото: 8
Фестиваль "Сладкая Россия" на улице Металлистов, Фото: 9
Фестиваль "Сладкая Россия" на улице Металлистов, Фото: 10
Фестиваль "Сладкая Россия" на улице Металлистов, Фото: 11
Фестиваль "Сладкая Россия" на улице Металлистов, Фото: 12
Фестиваль "Сладкая Россия" на улице Металлистов, Фото: 13
Фестиваль "Сладкая Россия" на улице Металлистов, Фото: 14
Фестиваль "Сладкая Россия" на улице Металлистов, Фото: 15
Фестиваль "Сладкая Россия" на улице Металлистов, Фото: 16
Фестиваль "Сладкая Россия" на улице Металлистов, Фото: 17
Фестиваль "Сладкая Россия" на улице Металлистов, Фото: 18
Фестиваль "Сладкая Россия" на улице Металлистов, Фото: 19
Фестиваль "Сладкая Россия" на улице Металлистов, Фото: 20
Фестиваль "Сладкая Россия" на улице Металлистов, Фото: 21
Фестиваль "Сладкая Россия" на улице Металлистов, Фото: 22
Фестиваль "Сладкая Россия" на улице Металлистов, Фото: 23
Фестиваль "Сладкая Россия" на улице Металлистов, Фото: 24
Фестиваль "Сладкая Россия" на улице Металлистов, Фото: 25
Фестиваль "Сладкая Россия" на улице Металлистов, Фото: 26
Фестиваль "Сладкая Россия" на улице Металлистов, Фото: 27
Фестиваль "Сладкая Россия" на улице Металлистов, Фото: 28
Фестиваль "Сладкая Россия" на улице Металлистов, Фото: 29
Фестиваль "Сладкая Россия" на улице Металлистов, Фото: 30
Фестиваль "Сладкая Россия" на улице Металлистов, Фото: 31
Фестиваль "Сладкая Россия" на улице Металлистов, Фото: 32
Фестиваль "Сладкая Россия" на улице Металлистов, Фото: 33
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Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 10:30 +2
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