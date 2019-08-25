Под Тулой при столкновении «Лады Гранты» c грузовиком погиб мужчина

Кадр из видео

В 0.18 в сторону Новомосковска следовала «Лада Гранта» под управлением мужчины 1991 года рождения. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине в попутном направлении грузовик Mercedes.

Видео с места происшествия очевидцы разместили в соцсетях. 25-летний пассажир легковушки скончался на месте. Водитель «Лады» и второй пассажир 1990 года рождения были госпитализированы с различными травмами.