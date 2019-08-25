Кадр из видео
Под Тулой при столкновении «Лады Гранты» c грузовиком погиб мужчина
Авария произошла на 12-м километре дороги «Тула – Новомосковск».
В 0.18 в сторону Новомосковска следовала «Лада Гранта» под управлением мужчины 1991 года рождения. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине в попутном направлении грузовик Mercedes.
Видео с места происшествия очевидцы разместили в соцсетях. 25-летний пассажир легковушки скончался на месте. Водитель «Лады» и второй пассажир 1990 года рождения были госпитализированы с различными травмами.
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