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Под Тулой при столкновении «Лады Гранты» c грузовиком погиб мужчина
Кадр из видео

Под Тулой при столкновении «Лады Гранты» c грузовиком погиб мужчина

Авария произошла на 12-м километре дороги «Тула – Новомосковск».

В 0.18 в сторону Новомосковска следовала «Лада Гранта» под управлением мужчины 1991 года рождения. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине в попутном направлении грузовик Mercedes.

 

 

Видео с места происшествия очевидцы разместили в соцсетях. 25-летний пассажир легковушки скончался на месте. Водитель «Лады» и второй пассажир 1990 года рождения были госпитализированы с различными травмами.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 12:00 0
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