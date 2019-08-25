Какие улицы Тулы останутся без электричества 26 августа
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
Отключения пройдут с 9.00 до 17.00 по адресам:
- ул. Ф. Энгельса, 103, 97,
- пр-т Ленина, 52, 52-б, 54,
- ул. Л. Толстого, 85 к. 2,
- ул. Рязанская, 22,
- ул. Дмитрия Ульянова, 20-б,
- ул. Бундурина, 45,
- ул. Свободы, 37, 41, 47, 58-а, 56-а, 60,
- ул. 2-а Песчаная, 42,
- ул. 3-я Песчаная, 37-51 (нечётн.),
- 7-й Песчаный пр-д, 1-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
- 8-й Песчаный пр-д, 2-18 (чётн.), 1-15 (нечётн.),
- 9-й Песчаный пр-д, 2-14 (чётн.),
- ул. Декабристов, 168-174 (чётн.),
- 6-й Песчаный пр-д, 2-16 (чётн.), 1-21 (нечётн.),
- ул. Джамбула, 10-28-а (чётн.), 9-21 (нечётн.),
- ул. Радищева, 2-20 (чётн.), 3-11 (нечётн.),
- ул. 1-я Зеркальная, 1-12,
- ул. 1-я Лучевая, 2-а-в, 6-10 (чётн.),
- ул. Серебровская, 25-37 (нечётн.),
- пер. Городской, 1-13 (нечётн.), 2-40 (чётн.),
- ул. Академика Павлова, 55, 57,
- ул. Пархоменко, 47, 48,
- ул. Мезенцева, 25,
- ул. Карпинского, 44-52 (чётн.), 47-61 (нечётн.),
- ул. Матросова, 3, 11, 13, 17,
- ул. Комарова, 26-34 (чётн.), 23-33 (нечётн.),
- ул. Кутузова, 38-60 (чётн.),
- ул. Комбайновая, 1,
- пр-д Вильямса, 27-35, 35-а (нечётн.), 26-36 (чётн.),
- ул. Докучаева, 2-14 (чётн.), 1-11 (нечётн.),
- ул. Н. Руднева, 34-46 (чётн.), 33-47 (нечётн.),
- 1-й Городской пр-д, 1-17,
- ул. Станиславского, 17, 19, 21, 27,
- пер. Шевченко, 8, 9-15 (нечётн.),
- ул. Шевченко, 11, 16, 20, 26, 5-а, 7, 18,
- п. 1-й Западный: ул. Шолохова, 1-22,
- ул. Достоевского, 3-23 (нечётн.),
- ул. Л. Толстого, 64,
- п. Станционный, 32-49, 7-а.
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