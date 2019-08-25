«Арсенал» – «Оренбург»: текстовая трансляция матча

0' Составы команд уже известны. Обратите внимание, что сегодня в запасе у «Арсенала» восстановившийся после травмы Эванс Кангва и новичок Роберт Бауэр.

0' Вот в таких формах сыграют футболисты сегодня:

0' Посмотрим, как тульская команда прибывала на Центральный стадион:

0' Несмотря на то, что оренбуржцы сейчас не в очень хорошей форме, матчи с оружейниками для них складываются весьма успешно. В четырех встречах между командами трижды была зафиксирована ничья, один раз «Оренбург» выиграл. Три гола забили арсенальцы в ворота соперника, в два раза больше в сетку наших ворот влетело от бело-синих.

0' Сразу обратим внимание на турнирную таблицу. «Оренбург» сейчас аутсайдер чемпионата. Два очка в шести турах — худшее начало за все время участия команды в Премьер-лиге. Команда Владимира Федотова разместилась на 16 строчке таблицы, «Арсенал» — на 8.

0' Добрый вечер, футбольные болельщики! Непривычно поздно сегодня пройдет матч «Арсенала». Свисток арбитра прозвучит в 21.30. Этот поединок войдет в историю тульского футбола как самый поздний. Кстати, в Оренбурге в это время будет уже почти полночь.